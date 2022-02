Veröffentlicht am 21. Februar 2022 von wwa

BONEFELD – 34 Rundballen in Bonefeld beschädigt

In der Zeit vom Freitag, 18. bis Samstag, 19. Februar 2022, kam es in Bonefeld, neben dem Gewerbegebiet Beim weißen Stein, zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten die Folie von 34 Rundballen. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.700 Euro. Der oder die Täter versuchten teils Buchstaben in die Folie zu schneiden. Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus, EMail.PIStrassenhaus@polizei.rlp.de, Tel.: 02634-9520. Quelle: Polizei