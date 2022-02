Veröffentlicht am 21. Februar 2022 von wwa

WESTERWALD – „MINT ohne Ende“ und „Studieren ohne Abi“ – Beratung, Workshops und Vorlesungen – Los geht’s am 3. und 23. März 2022 – Unter dem Dach der „Wir Westerwälder“ unterstützen die drei Landräte gemeinsam mit den Wirtschaftsförderungen der Landkreise Altenkirchen, Neuwied und Westerwaldkreis die anstehenden Projekte #MINT-schnuppern und #MINT-Mentoring der Hochschule Koblenz.

„Das Thema MINT ist für unsere Region in zentraler Lage von Europa ein sehr wichtiges Thema. Der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften in MINT-bezogenen Berufen ist sehr groß. Junge Frauen haben daher sehr gute Berufsaussichten in dieser innovativen Branche mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten. Uns ist es ein großes Anliegen, dass junge Frauen die vielen Chancen vor Ort kennen, erkennen und für sich nutzen können. Dabei möchten wir unterstützen und sind überzeugt, dass die jungen Frauen in unserer Region viele interessante Möglichkeiten haben, ihre beruflichen und privaten Perspektiven zu entwickeln,“ fasst Achim Hallerbach, Landrat des Kreises Neuwied stellvertretend für seine Amtskollegen Achim Schwickert (Westerwaldkreis) und Peter Enders (Altenkirchen) das gemeinsame Engagement der drei Landkreise zusammen, jungen Mädchen und Frauen für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik näher zu bringen und sie dafür zu begeistern. „Daher unterstützen wir sehr gerne die Hochschule Koblenz, die in Kooperation mit dem Ada-Lovelace-Projekt (ALP), der MINT-Region Neuwied und dem Bildungsbüro Neuwied sowie der Agentur für Arbeit Neuwied die zwei innovativen Bildungsangebote #MINTschnuppern und #MINTmentoring entwickelt hat“, so Sandra Köster, Vorständin der „Wir Westerwälder“-AöR.

#MINTmentoring für Frauen mit Berufsabschluss und ohne Abitur.

Das kostenfreie Probestudium an der Hochschule Koblenz richtet sich an MINT-interessierte Frauen ohne Abitur und mit Berufsabschluss. Studentinnen der MINT-Fächer und Mentorinnen des Ada-Lovelace-Projekt begleiten die studieninteressierten Frauen, berichten über ihren eigenen Werdegang und beantworten Fragen rund ums Studium. Die Möglichkeit der Teilnahme an online- Vorlesungen der Bachelor-Studiengänge im laufenden Studienbetrieb besteht. In Workshops und Präsentationen können Einblick in den Studienalltag gewonnen werden. Das Programm findet parallel neben dem Berufsalltag und an Wochenenden statt. Anmeldeschluss: 28. Februar 2022

#MINTschnuppern für Oberstufenschülerinnen

Das kostenfreie Probestudium richtet sich an Schülerinnen der Jahrgangsstufen 11 und 12, die sich für naturwissenschaftlich-technische Fragestellungen interessieren und einen Einblick in die MINT-Studiengänge gewinnen möchten. Zu diversen MINT-Schwerpunktthemen lädt die Hochschule Koblenz die Schülerinnen ein, an echten Vorlesungen im laufenden Studienbetrieb, an Übungen und an Praktika teilzunehmen. Schülerinnen kommen in Kontakt mit Professoren und Professorinnen, können sich mit Studierenden austauschen und erfahren, wie praxisnah die Lehre an der Hochschule Koblenz ist. #MINTschnuppern findet jeweils freitags nachmittags und/oder samstags statt.

Anmeldeschluss: 06. März 2022

Mehr Informationen und Anmeldung der Projekte unter: www.hs-koblenz.de/alp. Ansprechpartnerin Hochschule Koblenz:

Dipl.-Ing. Ilona von Oppeln

Hochschule Koblenz/University of Applied Sciences

RheinMoselCampus/WesterWaldCampus

Konrad-Zuse-Straße 1

56075 Koblenz

Tel.: 0049-261-9528560

Das Rheinland-Pfälzische Ada-Lovelace-Projekt wird durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration und das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit sowie dem Europäischen Sozialfonds gefördert. Mehr Informationen unter www.ada-lovelace.de.

Ansprechpartnerinnen Wir Westerwälder:

Wir Westerwälder

Sandra Köster

Königsberger Straße 40

56269 Dierdorf

Tel.: 02689 / 959 29 -40

Fax.: 02689 / 959 29 -49

E-Mail: info@wir-westerwaelder.de

Foto: Unterstützen gemeinsam die Mint Projekte der Hochschule Koblenz: (v.l.): Sandra Köster (Vorständin, Wir Westerwälder); Achim Hallerbach (Landrat Kreis Neuwied); Lars Kober (Leiter Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen); Dr. Peter Enders (Landrat Kreis Altenkirchen); Katharina Schlag (Geschäftsführerin WFG Westerwaldkreis); Harald Schmillen (Geschäftsführer WFG Kreis Neuwied)