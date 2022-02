Veröffentlicht am 21. Februar 2022 von wwa

MAINZ – Dr. Jan Bollinger kritisiert Insistieren der Landesregierung auf Impfpflicht in der Pflege

Mit der zunehmenden Ausbreitung der endemischen Corona-Variante stehen die Zeichen in ganz Europa und auch in Deutschland auf Corona-Entspannung. In Österreich steht die Impfpflicht kurz vor der Aufhebung, in Bayern hat die Landesregierung die Impfpflicht für Pflegekräfte ausgesetzt. Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz hält indes unbeirrt daran fest, die Impfpflicht für Pflegekräfte zum 19. März 2022 umzusetzen.

Der Neuwieder Landtagsabgeordnete, erste stellvertretende Fraktionsvorsitzende und gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion Dr. Jan Bollinger widerspricht scharf: „Es ist seit geraumer Zeit bekannt, dass geimpfte und genesene Menschen nachweislich ebenfalls an Corona erkranken und andere anstecken können und Tests daher einen deutlich besseren Aufschluss als der Impfstatus darüber geben, ob jemand infektiös ist oder nicht.“

Dr. Bollinger weiter: „Unsere Pflegekräfte leisten aus innerer Überzeugung einen anstrengenden und absolut systemrelevanten Dienst am Menschen. Es ist schlichtweg unanständig, sie statt der versprochenen besseren Arbeitsbedingungen jetzt mit einer Impfpflicht zu drangsalieren. Eine gesetzlich verordnete Impfpflicht für Pflegekräfte könnte die Verknappung der Intensivbetten weiter forcieren: Experten und Verbände haben gewarnt, dass die Impfpflicht für viele überarbeitete und nicht angemessen entlohnte Pflegekräfte der Tropfen sein könnte, der das Fass zum Überlaufen bringt. Nach einer aktuellen Umfrage droht ein weiterer ‚Pflexit‘: bis zu 40 Prozent der Pflegekräfte wollen hinschmeißen! Auch die Mitarbeiter der kommunalen Gesundheitsämter und Verwaltungen sind durch die vielen Corona-Maßnahmen der letzten Jahre stark belastet und würden durch die Kontrolle und Durchsetzung einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht weiter unter Druck geraten.“

Dr. Bollinger abschließend: „Mit einer Impfpflicht im Allgemeinen und für Pflegekräfte im Besonderen machen die Regierungen in Bund und Ländern die Ungeimpften zum Sündenbock für das eigene Versagen. Die Pläne der Landesregierung für eine Impfpflicht in der Pflege sind unzweckmäßig, unanständig und gefährlich und sollten unbedingt aufgehoben werden. Der Landkreis Neuwied sollte zur Unterstützung der Pflegekräfte und Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung auf die Durchsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht verzichten.“