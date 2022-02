Veröffentlicht am 20. Februar 2022 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Brandalarmauslösung im Altenwohnheim „Mutter Theresa“ in Niederfischbach

In den frühen Sonntagmorgenstunden, 20. Februar 2022, kam es zu einer Auslösung der Brandalarmanlage im Altenwohnheim „Mutter Theresa“ in Niederfischbach. Im Rahmen des Einsatzes wurde von der Polizei ermittelt, dass ein 80jähriger Bewohner lebensgefährlich verletzt wurde. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Weitere Verletzte hat es nicht gegeben.

Alle übrigen Bewohner der betroffenen Wohnetage wurden durch das DRK in umliegende Wohnheime gebracht. Die Wohnetage ist, so die Polizei, vorerst nicht bewohnbar.

Am Gebäude ist kein Sachschaden entstanden. Im betroffenen Zimmer, in dem der Brand ausgebrochen ist, ist schätzungsweise ein Sachschaden in Höhe von 10.000 bis 15.000 Euro entstanden.

Die Brandursache ist bislang noch nicht geklärt, die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Quelle: Polizei