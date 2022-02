Veröffentlicht am 20. Februar 2022 von wwa

ST KATHARINEN – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in St. Katharinen, im Ortsteil Notscheid

Samstagabend, 19. Februar 2022, kam es gegen 23:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in St. Katharinen, im Ortsteil Notscheid. Der Unfallverursacher befuhr mit eingeschaltetem Fernlicht die Hochstraße in Fahrtrichtung Vettelschoß und kam aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender PKW musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum mit Eisenumrandung. An dem PKW entstand erheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich in Richtung Vettelschoß/Kretzhaus. Es dürfte sich um eine Limousine gehandelt haben. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Linz a. R. entgegen. Quelle: Polizei