Veröffentlicht am 20. Februar 2022 von wwa

MUDERSBACH – Sachbeschädigung am Gartenzaun in der Hochstraße in Mudersbach

Im Tatzeitraum zwischen Mittwoch und Freitag, 16. und 18. Februar 2022, in der Zeit zwischen 22:00 und 10:00 Uhr wurden durch unbekannte Täter in der Hochstraße die Latten eines Jägerzauns abgerissen und auf das Grundstück geworfen. Zeugen werden gebeten sich mit Hinweisen an die Polizeiinspektion Betzdorf, Telefon: 02741-926-0 zu wenden. Quelle: Polizei