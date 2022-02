Veröffentlicht am 20. Februar 2022 von wwa

KOBLENZ – Staffelübergabe im Präsidium der Hochschule Koblenz

Anderthalb Jahre nach dem Amtsantritt der neuen Kanzlerin Dr. Fabienne Köller-Marek stehen nun weitere personelle Veränderungen im Präsidium der Hochschule Koblenz ins Haus: Nach mehr als zehn Jahren an der Spitze der Hochschule Koblenz wird sich Präsident Prof. Dr. Kristian Bosselmann-Cyran am Montag, 28. Februar 2022 in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschieden, seine Nachfolge übernimmt am 1. März 2022 Prof. Dr. Karl Stoffel. Auch für die ebenfalls ausscheidende Vizepräsidentin Prof. Dr. Daniela Braun ist der 28. Februar ihr letzter offizieller Arbeitstag an der Hochschule Koblenz, ihre Nachfolge steht noch nicht fest. Clemens Hoch, Staatsminister für Wissenschaft und Gesundheit in Rheinland-Pfalz, übergab nun die Entlassungsurkunden an Bosselmann-Cyran und Braun. Gleichzeitig nutzte er seinen Besuch am RheinMoselCampus der Hochschule Koblenz, um Stoffel zum neuen Präsidenten zu ernennen.

„Die Hochschule Koblenz hat in seiner Amtszeit als Präsident eine dynamische Entwicklung erlebt. Das zeigen nicht nur das starke Anwachsen der Studierendenzahlen um über 40 Prozent, sondern beispielsweise auch Auszeichnungen für exzellente Lehre und stetige Wachstumsraten bei den eingeworbenen Drittmitteln“, so der Minister, „hervorheben möchte ich auch das besondere Engagement von Präsident Bosselmann-Cyran bei der Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft in der Region. Er war einer der Motoren in der Wirtschafts- und Wissenschaftsallianz und hat die größte Hochschule für angewandte Wissenschaften in unserem Land mit ihren rund 70 mathematisch-technischen, wirtschaftlichen, sozialwissenschaftlichen und künstlerischen Studiengängen zu einem der führenden Anbieter für eine hochschulische Qualifizierung maßgebend weiterentwickelt. Für sein Wirken möchte ich mich bei Herrn Bosselmann-Cyran sehr herzlich bedanken.“

Der Wissenschaftsminister gratulierte auch dem neuen Präsidenten Prof. Dr. Karl Stoffel: „Ich gratuliere Herrn Stoffel zu seinem neuen Amt. Die Entwicklung der Hochschule Koblenz bietet eine hervorragende Ausgangslage, um sie in eine gute Zukunft zu führen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Herrn Stoffel und wünsche ihm viel Erfolg und Glück bei den anstehenden Aufgaben.“ Auch der scheidenden Vizepräsidentin, Prof. Dr. Daniela Braun, dankte Clemens Hoch für ihren persönlichen Einsatz, mit dem auch sie dazu beigetragen habe, die Hochschule zu dem werden zu lassen, was sie heute ist.

Prof. Dr. Kristian Bosselmann-Cyran hatte sein Amt als Präsident der Hochschule Koblenz am 1. September 2011 angetreten und war zum 1. September 2017 in seine zweite Amtszeit gestartet. Unter seiner Führung ist die Hochschule Koblenz zur größten Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Rheinland-Pfalz geworden. „Wir haben alle zusammen hart gearbeitet im letzten Jahrzehnt angesichts einer beinah Verdoppelung unserer Studierendenzahlen sowie einer Modernisierung und Flexibilisierung unserer Studienformate und -inhalte“, erklärt Bosselmann-Cyran, „dabei konnten wir eine Vielzahl von Arbeitsplätzen schaffen und unseren Ruf als Bildungseinrichtung und Forschungsinstitution über die Region hinaus stärken.“

Einen großen Anteil am Erfolg der Hochschule Koblenz trägt ebenfalls Prof. Dr. Daniela Braun, die seit 1993 im Fachbereich Sozialwissenschaften der Hochschule Koblenz im Bereich der Kindheitswissenschaften gelehrt und geforscht hat. Zusätzlich engagierte sie sich in einer ganzen Reihe von Gremien und Funktionen in ihrem Fachbereich und in der Hochschulverwaltung, unter anderem von 2006 bis 2016 als zentrale Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule Koblenz. Im November 2014 wurde sie von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur mit dem Akademiepreis des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Im September 2016 trat sie ihr Amt als Vizepräsidentin für Lehre und Diversity an. Dabei lag ihr neben dem erweiterten Angebot zeitgemäßer, familienfreundlicher Studienformate die Förderung von Maßnahmen im Bereich der Diversität besonders am Herzen: „Die Vielfalt aller Hochschulangehörigen habe ich immer als große Bereicherung und als Chance für die Hochschule empfunden.“

Prof. Dr. Kristian Bosselmann-Cyran und Prof. Dr. Daniela Braun blicken auf ein spannendes Berufsleben zurück, das sie in den vergangenen beiden Jahren besonders herausgefordert hat. „Wir sind dankbar für die Improvisationsbereitschaft und Disziplin aller während der Pandemiejahre und auch für das überwältigende Zusammengehörigkeitsgefühl der Hochschulangehörigen bei der Ahrtal-Katastrophe“, betont Braun. Bosselmann-Cyran ergänzt: „Wir verlassen nun das Leitungsteam der Hochschule Koblenz mit dem guten Gefühl, dass niemand Sorge vor der Zukunft dieser großartigen akademischen Einrichtung mit all ihren engagierten Menschen haben muss. Wir wünschen dem Kollegen Prof. Dr. Karl Stoffel und allen an der Hochschule Koblenz alles Gute in der kommenden, zweifellos sehr spannenden Dekade.“

Prof. Dr. Karl Stoffel, den der Senat der Hochschule Koblenz im November 2021 zum Präsidenten gewählt hat, verfügt bereits über viel Erfahrung mit der Leitung einer akademischen Einrichtung: Der 1964 in Lüdinghausen geborene Wirtschaftswissenschaftler war von 2011 bis 2020 Präsident der Hochschule Landshut. Von 1987 bis 1991 studierte er an der WHU – Otto Beisheim School of Management Betriebswirtschaft. Nach seinem Abschluss als Diplomkaufmann promovierte er von 1992 bis 1994 extern an der Christian-Albrechts-Universität Kiel. Anschließend war er viele Jahre in leitender Position tätig, zuletzt als Geschäftsführer in der Lebensmittelindustrie, bevor er im März 2008 die Professur für Betriebswirtschaftslehre, Controlling sowie Kosten- und Leistungsrechnung an der Hochschule Landshut übernahm. Von Oktober 2010 bis Mai 2011 war er Dekan der Fakultät Betriebswirtschaft und tauschte den Hörsaal dann gegen das Präsidentenamt ein.

„Es ist mir eine große Freude, zum 1. März eine so gut aufgestellte Hochschule übernehmen und mit neuen Impulsen weiterentwickeln zu dürfen“, so Prof. Dr. Karl Stoffel, „zu meinen Zielen gehört unter anderem, die Internationalisierung der Hochschule weiter voranzutreiben und die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft zu intensivieren.“

Foto: (v.l.): Prof. Dr. Holz, Prof. Dr. Daniela Braun, Prof. Dr. Kristian Bosselmann-Cyran, Prof. Dr. Karl Stoffel, Clemens Hoch und Dr. Fabienne Köller-Marek. (Foto: Hochschule Koblenz)