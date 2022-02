Veröffentlicht am 19. Februar 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller wird erneut das Lachen geübt und praktiziert.

Am Samstag, 12. März von 13:00 bis 17:00 Uhr sind alle frohen Gemüter und die, die es noch werden wollen herzliche eingeladen. Lach Yoga – „Fake it, until you make it!“ ist das Motto. Es handelt sich um eine Form des Yoga, bei der das grundlose Lachen (Sanskrit hasya) im Vordergrund steht. Ein zunächst künstliches Lachen soll dabei in ein echtes übergehen. Die Übungen beim Lach Yoga sind eine Kombination aus Klatsch-, Dehn- und Atemübungen, verbunden mit Pantomime, die zum Lachen anregen sollen. In diesem Workshop werden die Teilnehmenden gemeinsam, mithilfe verschiedener Übungen aus Atemtherapie, Kinesiologie und Lach-Yoga, Freude im Alltag entdecken. Die dabei entstehende Gruppendynamik lässt lebenslustige Energie aufkommen, woraus ein einzigartiges Training für Körper, Geist und Seele entsteht. Dieses Training hat einen nachgewiesenen, positiven Effekt auf die physische und psychische Gesundheit. Denn durch das Lachen wird die Produktion entzündungshemmender Hormone angeregt und gleichzeitig Stresshormone abgebaut. Der Begründer des Lach Yoga, Madan Kataria, sagt: „Wir lachen nicht, weil wir glücklich sind – wir sind glücklich, weil wir lachen!“ Der Workshop wird wie immer von Sammy Boroumand, Physiotherapeut und Lachtrainer geleitet und die Gebühr beträgt 38 Euro. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.