Veröffentlicht am 19. Februar 2022 von wwa

HERDORF – Diebstahl am Eiscafe in der Innenstadt von Herdorf

Im Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag, 16. auf 17. Februar 2022, zwischen 20:00 und 11:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter mehrere Terrassenstühle am Eiscafe in der Innenstadt von Herdorf. Das Eiscafe befindet sich in der Nähe des neu gestalteten Einkaufszentrums, unmittelbar an einem Kreisverkehrsplatz. Es entstand ein Schaden von circa 300 Euro. Hinweise an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260. Quelle: Polizei