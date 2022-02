Veröffentlicht am 19. Februar 2022 von wwa

FRIEDEWALD – „Lego WE-DO 2.0“ war ein voller Erfolg

Es wurde gebaut und programmiert, was das Zeug hielt: In Workshop „Lego WE-DO 2.0“, der von der Kreisjugendpflege Altenkirchen in Kooperation mit der Ortsgemeinde Friedewald angeboten wurde, ging es um Lego-Konstruktionen, die sich durch Programmierung „zum Leben erwecken“ lassen. Am Anfang stand unvermeidlich die Vermittlung der Theorie durch die Projektleiterin Michaela Weiß auf dem Programm. Dann stiegen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer direkt in die Praxis ein und konstruierten und gestalteten „ihren“ eigenen Roboter. Nach der Einführung in die Steuerung und in die Programmierung am Tablet startete die Gruppe mit der praktischen Umsetzung der Programmiersoftware. Schnell lernten die jungen Erfinder, die mit Spaß und Interesse bei der Sache waren, ihren Roboter am Laptop zu programmieren.

Die Kreisjugendpflege Altenkirchen bietet das ganze Jahr über spannende Aktionen für Kinder und Jugendliche an. Weitere Informationen: Kreisjugendpflege Altenkirchen, Anna Beck, Tel.: 02681-812513, E-Mail: anna.beck@kreis-ak.de. Foto: Kreisverwaltung