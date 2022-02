Veröffentlicht am 19. Februar 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Muntermacher für das Gehirn – Ganzheitliches Gedächtnistraining in Altenkirchen

Am Donnerstag, 3. März, startet die Kreisvolkshochschule (KVHS) in Altenkirchen den Kurs „Ganzheitliches Gedächtnistraining“. Was verbirgt sich dahinter? Wortfindung, Konzentrationsfähigkeit und Gedächtnisleistung lassen nach, wenn die geistige Anregung fehlt und diese Fähigkeiten nicht gefördert werden. Nach heutigen Erkenntnissen ist es unstrittig, dass ein regelmäßiges Gedächtnis- und Konzentrationstraining zu einer Steigerung der Gehirnleistung beiträgt, und zwar unabhängig vom Alter und der jeweiligen Lebenssituation der Trainierenden.

Durch einfache Gedächtnisübungen, Denkspiele und Bewegung ist es möglich, die geistigen Fähigkeiten bis ins hohe Alter zu erhalten und zu verbessern. Gedächtnistraining macht Spaß. Es soll fordern, aber nicht überfordern. In entspannter Atmosphäre erleben die Teilnehmenden in diesem Kurs unter der Leitung von Klaus-Erich Hilgeroth mit insgesamt zehn Terminen ganzheitliches Gedächtnistraining. Kurszeiten sind jeweils donnerstags von 9.30 bis 10.30 Uhr, die Kursgebühr beträgt 40 Euro. Es gelten die jeweils aktuellen Corona-Regelungen.

Anmeldungen oder weitergehende Informationen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.