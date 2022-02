Veröffentlicht am 19. Februar 2022 von wwa

WISSEN – Karnevalsausstellung Wissen

Im vergangenen Jahr präsentierte sich die Wissener Karnevalsgesellschaft mit einer Ausstellung, die in einem Schaufenster in der Gerichtsstraße bewundert werden konnte. Zu sehen gab es allerhand Bilddokumente, Kostüme, Orden und vieles mehr aus der langen Geschichte der heimischen Jecken. Da dies in der Bevölkerung sehr gut angenommen worden war, kam man auf die Idee, 2022 alles zu wiederholen, allerdings im XXL-Format. Einige tatkräftige KG-Mitglieder gingen auf die Wissener Geschäftsleute zu und regten an, deren Schaufenster mit Karnevalsutensilien aller Art zu dekorieren.

„Die Resonanz war toll“, so die Organisatoren Uwe Egly und Timo Wirths bei einem Pressegespräch.

Beim Aufbau der Ausstellung gab man sich dann viel Mühe, das Ergebnis ist jetzt an den Frontseiten von fünfzehn Ladengeschäften in der Innenstadt zu sehen. Im Einzelnen sind dies: Textil Becher, Jeans Center, Optik Bläser, Rhein-Sieg Assekuranz, Euronics, Lady Chic, Tretmühle, Reisezentrum im Bahnhof, LVM Büro, Commerzbank, Ladenlokal 4 Jahreszeiten, Kreissparkasse, Eckschank, Nassauer Hof und Adler Apotheke. Beteiligt als Aussteller haben sich auch die Kindertagesstätten Villa Kunterbunt, Kleine Hände, Sankt Katharina und Adolph Kolping.

Die bunte und informative Präsentation läuft noch bis Aschermittwoch. Ralf Buhr, 2. Vorsitzender der KG, bedankte sich noch einmal bei den Geschäftsleuten und verwies auf die große Jeckensause an Altweiber (24. Februar). Dann geht es ab 11.11 Uhr auf dem Jahrmarktsplatz hinter der Volksbank hoch her. Der Eintritt ist frei, es gelten die aktuellen Corona-Regeln. (bt) Fotos: Bernhard Theis