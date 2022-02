Veröffentlicht am 18. Februar 2022 von wwa

WEITEFELD – Sachbeschädigungen an einem Pkw in der Ringstraße in Weitefeld

Im Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag, 16. auf 17. Februar 2022, zwischen 20:00 und 07:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter einen KIA in der Ringstraße in Weitefeld. Das Fahrzeug war im hinteren Bereich eines Wohnhauses abgestellt. Der Täter zerstach die Reifen des Pkw und zertrümmerte die Seitenscheibe der Beifahrertür. Das Splitterfeld verteilte sich im gesamten Fahrzeuginnenraum. Hinweise auf verdächtige Personen bitte an den Polizeibezirksdienst Daaden oder die PI Betzdorf. Quelle und Foto: Polizei