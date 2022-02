Veröffentlicht am 20. Februar 2022 von wwa

STADT ALTENKIRCHEN – Stadtfest Altenkirchen im Mai 2022 – Vereine, Einzelhändler, Gewerbetreibende und sonstige Akteure können sich bereits jetzt anmelden.

Gemeinsam mit dem Organisator Markus Steffens plant die Stadt derzeit das Stadtfest Altenkirchen am 7. und 8. Mai. Ob es Auflagen geben wird, oder die Veranstaltung wieder zurückgezogen wird entscheidet sich Ende März. Damit die Stadt aber dann durchstarten können, müssen die Planungen bis zu diesem Zeitpunkt weitestgehend abgeschlossen sein.

Die Veranstaltungsfläche ist wieder die Fußgängerzone mit der Bühne am Schloßplatz und einer Aktionsfläche auf dem Marktplatz, einer Kirmes auf dem Mühlengassenparkplatz (bereits ab dem 6. Mai), sowie buntes Markttreiben und einer Autoshow in der Kölner Straße. In der Bahnhofstraße wird sich der breite Fußweg wieder in eine Regionalmeile verwandeln.

Alle Vereine, Einzelhändler und Gewerbetreibende sind herzlich eingeladen, sich am Stadtfest zu beteiligen und bereits jetzt Kontakt mit dem Organisator Markus Steffens aufzunehmen oder sich direkt über das Bewerbungsformular auf der Website www.stadtfest-altenkirchen.de anzumelden. Ob mit Ständen, Aktionen oder Angeboten für das Bühnenprogramm, je vielfältiger die Angebote, desto bunter wird das Stadtfest im Mai. Die Stadt freut sich über viele Mitwirkende aus allen Sparten.

Kontakt: Markus Steffens: Tel: 02242-8741810, E-Mail: ms.event@web.de, Website: www.stadtfest-altenkirchen.de.