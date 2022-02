Veröffentlicht am 19. Februar 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Spannende Spiele: Turnierwochen im Big House

Das städtische Jugendzentrum Big House bietet Jugendlichen in seinem offenen Treff viele Möglichkeiten, Talente zu entdecken und auszubauen. Dafür veranstaltet das Big House in regelmäßigen Abständen Turniere, bei denen die Gewinner kleine Preise und vor allem auch Ruhm und Anerkennung bei Gleichaltrigen gewinnen können. Bei verschiedenen Spielen und Sportarten gibt es entsprechend des jeweiligen Talents immer wieder unterschiedliche Siegerinnen und Sieger. Zurzeit gilt es, das vielfältigste Talent zu entdecken. Dafür werden die Turnierwochen veranstaltet, immer mittwochs um 16.30 Uhr im Big House. Dabei werden zunächst keine Preise vergeben, sondern Punkte – und zwar in verschiedenen Sportarten. Zu Beginn gab es ein Tischtennisturnier, es folgten Billard, Uno und Darts. Jetzt stehen noch Turniere im Kicker und Skipbo sowie bei Fifa22 an. Den Teilnehmenden, die am Ende die meisten Punkte gesammelt haben, winken Kinogutscheine und weitere Attraktionen. Wenn es wärmer wird, werden die Turniere nach draußen verlegt, so dass sich die besten Fußballer oder Basketballer miteinander messen können. Weitere Informationen und Aktuelles zum Angebot des Jugendzentrums finden Interessierte unter www.bighouse-neuwied.de.