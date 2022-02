Veröffentlicht am 18. Februar 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Hospizverein Altenkirchen lud zum Neujahrs-Essen der anderen Art

„La dolce vita“ online? Aber ja! Nicht nur fortbilden klappt online, auch genießen lässt es sich im Zoom-Format. Das bewies das Team vom Hospizverein Altenkirchen mit Unterstützung des italienischen Spezialitätenladens La Piccola aus der Altenkirchener Bahnhofstraße. Da das traditionelle Jahresanfangsessen für die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Corona bedingt ausfallen musste, ließen sich die Hospizkoordinatorinnen etwas Besonderes einfallen. Versorgt mit im Tagesverlauf durch den gesamten Westerwald ausgefahrenen Schlemmerpaketen wurde zum Online-Genussabend eingeladen. Vorlieben der Teilnehmer wie vegetarisch mit Käse statt Salami oder mit beziehungsweise ohne Alkohol wurden im Vorfeld ebenso abgefragt wie eventuelle Allergien. So erhielten die ehrenamtlich Tätigen per Schlemmertaxi ihre für sie persönlich zusammengestellten Päckchen, die erfreut in Empfang genommen wurden.

Zum gemeinsamen Online-Verzehr startete abends die Zoom-Konferenz, wie sie die Teilnehmenden schon von Grund- und Aufbaukursen, Fortbildungen und Gruppenabenden des Hospizvereins kennen. La Piccola-Inhaberin Nadine Grifone und ihr Mann Oliver Klein führten kenntnisreich durch die geschmackvolle Auswahl an Antipasti, Käse, Salami, Nachtischen, Limonaden und Wein. Für den Vorstand dankte die stellvertretende Vorsitzende Marita Türpe dem Paar für ihre Begleitung durch den Abend. Ein herzliches Dankeschön ging natürlich auch an die ehrenamtlich Tätigen und das Hospizteam für ihre Mitarbeit und ihr Engagement. „Ohne dieses könnte unser Verein nicht den Stellenwert in der Bevölkerung einnehmen, den er hat“, betonte Türpe.

Infos über die Arbeit des Hospizvereins finden sich auf der Homepage, www.hospizverein-ak.de. Ein neuer Befähigungskurs zur ehrenamtlichen Mitarbeit startet am 10. September 2022. Bei Interesse melden Sie sich gerne telefonisch im Hospizbüro: 0 26 81 – 9837514. Foto: HPV-AK