Veröffentlicht am 18. Februar 2022 von wwa

WISSEN – Frühjahrskonzert der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen am 10. April 2022

Lange war die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen durch die Corona-Pandemie ausgebremst und konnte nicht mehr ihrem normalen Vereinsleben nachgehen. Ein drittes Mal möchte der Verein aber sein Großes Frühjahrskonzert im Kulturwerk nicht ausfallen lassen.

Nachdem das letzte Frühjahrskonzert digital, aus alten Aufnahmen von vorherigen Konzerten zusammengeschnitten, stattgefunden hat, soll nun wieder etwas Normalität her. Ganz im Zeichen des Slogans „So klingt Tradition. So klingt Verein. So klingt Wissen“ bereitet sich die Stadt- und Feuerwehrkapelle deshalb derzeit auf ihr Großes Frühjahrskonzert am Palmsonntag, 10. April 2022, vor.

Das Publikum darf sich auf einen wunderbaren Konzertabend freuen. Die perfekte Einstimmung hierfür ist der Auftritt des Jugendorchesters. Unter der Leitung der Korpsführer Tobias Stahl und Daniel Krauskopf eröffnen die jungen Musiker den Abend mit dem Marsch „Broadway!“.

Getreu dem Motto „So klingt Tradition“ macht das große Orchester mit der „Seagate Ouvertüre“ den Auftakt des Hauptteils. Dass das Orchester unter der Leitung von Kapellmeister Christoph Becker aber nicht nur klassische Werke und Marschmusik spielen kann, zeigt es unter anderem mit dem Arrangement „The Crazy Charleston Era“.

Das Konzert findet hybrid am 10. April 2022 ab 17 Uhr im Wissener Kulturwerk sowie via LiveStream auf kulturwerk-wissen.de statt. Reservierte Sitzplätze für 12 EUR sowie LiveStream-Tickets für 8 EUR gibt es im Vorverkauf unter kulturwerk-wissen.de, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen (z.B. der buchladen, Wissen) sowie bei der Hotline 0180 60 50 400 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen).