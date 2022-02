Veröffentlicht am 17. Februar 2022 von wwa

BRUCHHAUSEN – Brand im Anbau des Kindergartens in Bruchhausen

Mittwochmittag, 16. Februar 2022, gegen 14:39 Uhr wurde ein Brand im Anbau des Kindergartens in Bruchhausen gemeldet. Der Anbau befindet sich noch im Rohbauzustand und am Mittwoch fanden Dachdeckerarbeiten am Flachdach statt. Die alarmierte Feuerwehr stellte einen kleinen Schwelbrand im Bereich des Daches bzw. der Außenwand fest. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Quelle: Polizei