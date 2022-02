Veröffentlicht am 17. Februar 2022 von wwa

BETZDORF – Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler bietet Telefon- und Bürgersprechstunden nach Terminvereinbarung an

Die heimische Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler bietet auch in diesem Jahr wieder regelmäßige Telefon- und Bürgersprechstunden an. Immer am ersten Montag eines Monats, steht sie in der Zeit von 17.00 bis 19.00 Uhr den Bürgern aus den Verbandsgemeinden Betzdorf-Gebhardshain, Daaden-Herdorf, Kirchen, Rennerod und den in ihrem Betreuungswahlkreis liegenden Verbandsgemeinden Altenkirchen-Flammersfeld, Hamm und Wissen, für Fragen, Bürgersprechstunden und Anregungen, weiterhin regelmäßig als Ansprechpartnerin zur Verfügung.

Eine vorherige Terminvereinbarung unter der Rufnummer 02741/970387 oder per E-Mail an post@baetzing-lichtenthaeler.de ist unbedingt erforderlich.

„Mir liegen die Menschen mit ihren Sorgen und Nöten hier in der Region sehr am Herzen und da möchte ich nah dran und in Kontakt bleiben. Dabei nehme ich immer Anregungen für meine Arbeit in Mainz mit“, so Bätzing-Lichtenthäler.

Die nächsten Telefonsprechstunden finden am 7. März, 4. April und 2. Mai 2022 statt.

Bürgersprechstunden in Präsenz, finden in der Regel einmal monatlich, montags zwischen 8:30 und 10:30 Uhr im Bürgerbüro Betzdorf, Wilhelmstraße 19 statt, hier gilt 2G mit Maske. Auch hierfür ist eine vorherige Anmeldung unter Rufnummer 02741/970387 oder per E-Mail an post@baetzing-lichtenthaeler.de erforderlich.