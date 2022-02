Veröffentlicht am 17. Februar 2022 von wwa

STADT NEUWIED – VHS Neuwied hat ein neues Leitbild erstellt – Wertevorstellung der Weiterbildungseinrichtung aktualisiert

Die Volkshochschule (VHS) Neuwied hatte bereits 2005 für ihre erste Zertifizierung nach dem Qualitätsmanagementsystem LQW (Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung) ein Leitbild erarbeitet, dieses in regelmäßigen Abständen an veränderte Rahmenbedingungen angepasst und nun aktuell anspruchsvoll weiterentwickelt.

„Ein Leitbild hält die Ansprüche und Wertevorstellungen einer Institution verbindlich fest und gibt ihr somit nach außen ein Profil“, weiß Meike Pfeiffer, die Pädagogische Leiterin der VHS. Amtsleiterin Jutta Günther ergänzt: „Für mich ist das Leitbild ein Leistungsversprechen gegenüber unseren Teilnehmenden. Es dient dazu, dass sich auch unsere Mitarbeitenden mit ihren Aufgaben identifizieren. Dazu ist es selbstverständlich erforderlich, dass das Leitbild partizipativ erarbeitet wird. Diesem komplexen Prozess haben wir uns erneut gestellt.“

In ihrem Leitbild setzt es sich die VHS zum Ziel, auch in Zukunft ein verlässlicher Partner in der Weiterbildung zu sein und hochwertige Bildungsangebote mit umfassendem Service bereitzustellen. Dabei liegt auch weiterhin ein besonderer Fokus auf den Themen Integration und Chancengleichheit. Angebote, die es Menschen ermöglichen, Bildungslücken zu schließen, sprachliche Einschränkungen zu kompensieren und entsprechend am gesellschaftlichen Leben angemessen teilnehmen zu können – zum Beispiel Integrationskurse für Migranten, Berufsreife- oder Alphabetisierungskurse – haben in den vergangenen Jahren das Profil der VHS in besonderem Maße geprägt und werden auch zukünftig eine zentrale Rolle spielen.

In ihrem Leitbild bekräftigt die VHS zudem ihren Anspruch, das Erreichen individueller Ziele – sei es das Bestehen einer Prüfung, eine leichtere Integration in den Arbeitsmarkt oder auch die Förderung der eigenen Gesundheit – als zentrales Handlungsziel weiterzuverfolgen und lebenslanges Lernen zu fördern.

Bürgermeister Peter Jung betont: „Gerade die Angebotsgestaltung der VHS an den aktuellen Bedarfen der Neuwieder Bürgerinnen und Bürger ist so wichtig. Das ist der Vorteil einer Weiterbildungseinrichtung in kommunaler Hand. Diese Meinung vertritt auch der für die VHS Neuwied zuständige VHS-Ausschuss. Er hat daher das Leitbild in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.“ Das Leitbild ist auf www.vhs-neuwied.de unter Service & Infos ersichtlich.

Foto: Amtsleiterin Jutta Günther, Meike Pfeiffer, Pädagogische Leiterin der VHS, und Bürgermeister Peter Jung (von links) sind stolz auf das neu erarbeitete Leitbild der VHS.