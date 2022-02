Veröffentlicht am 19. Februar 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Wie werde ich Tagesmutter bzw. Tagesvater? – Digitale Infoveranstaltung der Kreisverwaltung – Kostenlos und unverbindlich

Rund 200 Kinder im Kreis Altenkirchen werden derzeit mit öffentlicher Förderung in der Kindertagespflege betreut. Aktuell sucht die Kreisverwaltung weitere Tagesmütter und Tagesväter, um die Leistung in diesem Umfang weiterhin anbieten zu können. Menschen aus dem Kreis Altenkirchen, die Freude an einer abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Tätigkeit sowie Erfahrung im Umgang mit Kindern haben, sind daher eingeladen zu einer unverbindlichen, digitalen Informationsveranstaltung.

Hierzu bietet die Kreisverwaltung gleich drei Termine an:

● Montag, 28. März, 16 bis 17 Uhr

● Dienstag, 5. April, 18 bis 19 Uhr

● Mittwoch, 6. April, 10 bis 11 Uhr

Die kostenlose Infoveranstaltung vermittelt einen ersten Überblick über das Aufgabenfeld und kann als Entscheidungshilfe dienen, ob Kindertagespflege etwas für die Interessenten sein könnte. Themen der Infoveranstaltung sind unter anderem: Was ist Kindertagespflege? Welche Bestimmungen gibt es und wie wird Kindertagespflege gefördert? Welcher Qualifizierung bedarf es und wie sind die Inhalte sowie die Rahmenbedingungen?

Um Anmeldung wird gebeten, danach gibt es die Zugangsdaten für die digitale Infoveranstaltung. Kontakt: Kreisverwaltung Altenkirchen, Susanne Morgenschweis oder Carola Paas, E-Mail: kindertagespflege@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812561.