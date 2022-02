Veröffentlicht am 18. Februar 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Autogenes Training: Prävention durch Entspannung – Neuer Kurs der Kreisvolkshochschule ab März

Am Dienstag, 1. März, startet die Kreisvolkshochschule (KVHS) in Altenkirchen den Gesundheitskurs „Autogenes Training“. Das Autogene Training ist ein wissenschaftlich anerkanntes Entspannungsverfahren. Es kann zur allgemeinen Entspannung eingesetzt werden und bei einer Vielzahl von Beschwerden hilfreich sein.

Ziel beim Autogenen Training ist es, sich zu jeder Zeit und an jedem Ort entspannen zu können. Dies ist mit zahlreichen positiven Effekten verbunden. Es kann bei Beschwerden wie beispielsweise bei Stress, Ein- und Durchschlafproblemen, stressbedingten Magen- und Darmproblemen, Blutdruckproblemen oder Belastungen durch Schmerzzustände hilfreich sein.

In den Kurs- Stunden wird neben dem Erlernen der Methode auch das Thema Stress behandelt. Die Teilnehmenden lernen, welcher Unterschied zwischen gesundem und krankmachendem Stress besteht und haben außerdem Gelegenheit, eigene Stressursachen zu erkennen und herauszufinden, wie sie mit belastenden Situationen besser umgehen können.

Der Kurs, jeweils dienstags in der Zeit von 18.30 bis 20 Uhr, umfasst zunächst acht Termine und findet unter fachlicher Leitung von Sabine Wellmann statt. Die Teilnahme kostet 70 Euro. Für all diejenigen, die das Autogene Training erst einmal kennenlernen möchten, bietet die Kreisvolkshochschule am Dienstag, 22. Februar, abends einen zweistündigen Schnupper-Workshop an. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule entgegen (Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).