Veröffentlicht am 17. Februar 2022 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Alkoholisierter Fahrer begeht Unfallflucht „In der Kräm“ in Niederfischbach

Dienstagabend, 15. Februar 2022, gegen 21:45 Uhr befuhr ein 39jähriger Pkw-Fahrer die Straße „In der Kräm“ in Niederfischbach und touchierte im Verlauf der Strecke ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug. Der nach Zeugenaussagen stark alkoholisierte Fahrer flüchtete von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei