Veröffentlicht am 16. Februar 2022 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Beleidigung und Vandalismus durch Ex-Freund in der Hauptstraße in Bad Hönningen

Montagabend, 14. Februar 2022, kam es an einem Wohnhaus in der Hauptstraße in Bad Hönningen zu einem polizeilichen Einsatz. Gegen 19:30 Uhr meldete sich eine 28jährige Frau und gab an, ihr Ex-Freund habe vor dem Haus randaliert. Wie die Beamten ermitteln konnten, erschien der ebenfalls 28jährige Ex-Freund aus Neuwied, besprühte eine Hauswand mit beleidigenden Worten, kippte Mehl über den geparkten Pkw der Frau und warf zwei gefüllte Kaffeebecher gegen das Wohnzimmerfenster. Im Anschluss entfernte sich der Aggressor Richtung Rheinbrohl. Quelle: Polizei