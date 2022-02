Veröffentlicht am 16. Februar 2022 von wwa

BRUCHHAUSEN – Verkehrsunfallflucht auf der L 252 zwischen Unkel und Bruchhausen

Montagmorgen, 14. Februar 2022, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der L 252 zwischen Unkel und Bruchhausen. Eine 42jährige Frau aus Linz befuhr die Strecke aus Richtung Unkel kommend. Nach ihren Angaben kam ein weißer Sprinter auf der Gegenspur entgegen, so dass sie mit dem Pkw ausweichen musste und mit der Leitplanke kollidierte. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei