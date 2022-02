Veröffentlicht am 16. Februar 2022 von wwa

VETTELSCHOSS – Schrottroller im Finkenweg in Vettelschoß entsorgt

In der Nacht zum Montag, 14. Februar 2022, entsorgten unbekannte Täter einen schrottreifen Motorroller im Finkenweg in Vettelschoß. Der Bauhof der Gemeinde kümmerte sich um die Entsorgung, die Polizei leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei