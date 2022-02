Veröffentlicht am 16. Februar 2022 von wwa

GEBHARDSHAIN – Badmintonclub Altenkirchen spielt gegen DJK Gebhardshain/Steinebach

Am Samstag, 12. Februar 2022, spielte der Badmintonclub Altenkirchen gegen DJK Gebhardshain/Steinebach. Sonja Schmidt-Thiel war an diesem Tag kurzfristig eingesprungen, da es in der Mannschaft krankheitsbedingt Ausfälle gab. Bei dem Spiel wurden auch die neuen Trikots der Mannschaft erstmals präsentiert werden.

Das Spiel endete mit einem Unentschieden, doch die Mannschaft des BCA Altenkirchen ist sehr zufrieden mit dem Endergebnis. Beide Herrendoppel konnte der BCA für sich gewinnen. Christopher Heftrich und Colin Thiel konnten die Gebhardsheiner Heiner Kölzer und Ralf Hoß im ersten Satz mit 21:12 und im zweiten Satz mit 21:6 besiegen. Auch Nicky Abegunewardene und Harald Drumm waren als Team erfolgreich und gewannen mit 21:18 und 21:12.

Beim ersten Herreneinzel lieferten sich Christopher und Joshua Heinzmann ein Kopf-an-Kopf Rennen. Jeder Punkt wurde hart erkämpft, schließlich schaffte es Christopher das Spiel mit 21:19 und 22:20 für sich zu gewinnen. Auch Colin punktete beim dritten Herreneinzel gegen Emilio Bähner für den BCA mit 21:13 und 21:07. (Vereinsbericht – anki) Foto: BCA

Foto: Nicky Abegunewardene, Sonja Schmidt-Thiel, Colin Thiel, Christopher Heftrich und Harald Drumm