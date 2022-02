Veröffentlicht am 16. Februar 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Kreuzung Kirch-/Marktstraße wird am 21. Februar voll gesperrt

Die Sanierungs- und Ausbauarbeiten an der Marktstraße schreiten voran. Dies macht in der kommenden Woche die Sperrung der Kreuzung Kirch- und Marktstraße erforderlich. Bereits am Freitag, 18. Februar, beginnen Arbeiter mit den notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen. Am darauffolgenden Montag, 21. Februar, wird die Kirchstraße dann zwischen Schlossstraße und Pfarrstraße für den Verkehr voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Schlossstraße und die Deichstraße. Für die Deichstraße bedeutet das: Sie bleibt auf voller Länge Einbahnstraße – allerdings in umgekehrter Richtung, sprich Richtung Friedrichstraße und Rheinbrücke.

Das hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Der rollt Richtung Mini-ZOB via Schloss-, Deich- und Friedrichstraße, weiter über Engerser Straße und Marktstraße bis zum ZOB; und in Richtung Rheinbrücke via Schloss-, Deich- und Friedrichstraße, weiter über Engerser Straße, Pfarr- und Langendorfer Straße.

Diese Verkehrsführung wird voraussichtlich acht Wochen andauern. In dieser Zeit werden im betroffenen Kreuzungsbereich ein Abwasserbauwerk inklusive der Anschlüsse in alle Richtungen sowie alle Versorgungsleitungen (Gas, Wasser, Strom und Breitband) sowie die Straße selbst komplett erneuert.