Veröffentlicht am 16. Februar 2022 von wwa

REGION – „Landesregierung soll ein Förderprogramm für die heimischen Karnevalsvereine auflegen!“ – Erwin Rüddel lobt diesbezüglich das Beispiel von Nordrhein-Westfalen

Auch die Landesregierung in Mainz sollte ein Förderprogramm für die von der Corona-Pandemie in dieser Session erneut hart geprüften Karnevalsvereine in Rheinland-Pfalz auflegen“, erklärte der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel, der zugleich aufs schwarz-gelb regierte Nordrhein-Westfalen verwies, wo die dortige Landesregierung soeben beschlossen hat, die Karnevalsvereine mit Fördermitteln in Höhe von 50 Millionen Euro zu unterstützen.

Mit den Mitteln sollen in NRW finanzielle Ausfälle kompensiert werden, die den Vereinen durch die freiwillige Absage von Sitzungen entstanden sind. In der Regel sollen auf diese Weise 90 Prozent der Ausfallkosten ausgeglichen werden. Zu den Bausteinen, mit denen die CDU-geführte Landesregierung in Düsseldorf die Karnevalisten unterstützen will, gehört u.a. das Programm „Zukunft Brauchtum“, von dem vor allem kleinere und mittlere Vereine profitieren können. Es wurde speziell geschaffen, um die Kompensation der Ausfallkosten von Sitzungsabsagen in einem vereinfachten Verfahren zu ermöglichen.

„Der rheinische Karneval ist gelebtes historisches Brauchtum, das es aufrechtzuerhalten gilt, und das deshalb auch Förderung durch die Politik verdient“, sagte Rüddel, der dabei nach eigenen Worten vor allem an den immensen Einsatz der vielen ehrenamtlich Aktiven denkt, die „die Tradition Karneval jedes Jahr neu befeuern und erhalten“.

Es gehe darum, Vereinen und Gesellschaften, Saalbetreibern, Künstlern und Technikcrews, die unter abgesagten Auftritten und fehlenden Gagen litten, und denen bei einem weiteren Tiefschlag die Existenzgefährdung drohe, möglichst so unter die Arme zu greifen, dass sie die neuerliche, Corona-bedingte Durststrecke überstehen könnten.

„Damit wir in den nächsten, hoffentlich wieder ganz ‚normalen‘ Karnevalssessionen auf all die bewährten Veranstalter und Aktiven zurückgreifen können, die nun schon wieder Leidtragende der Pandemie zu werden drohen“, fügte der Parlamentarier hinzu.

„Deshalb appelliere ich eindringlich an die Landesregierung in Mainz, sich ein Beispiel an Düsseldorf zu nehmen und möglichst bald ein vergleichbares Hilfspaket wie in NRW für das rheinische Brauchtum Karneval aufzulegen, das gerade in unserer Heimat Rheinland-Pfalz tief verwurzelt ist“, bekräftigte Erwin Rüddel, der bekanntlich auch als Bundestagsabgeordneter seit vielen Jahren selbst karnevalistisch engagiert ist.