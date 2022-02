Veröffentlicht am 16. Februar 2022 von wwa

WISSEN – Kennzeichendiebstahl in der Hockelbachstraße 63 und Rathausstraße 35 in Wissen

Dienstagmorgen, 15. Februar 2022, in der Zeit zwischen 01:00 und 09:00 Uhr, kam es in der Nacht zu zwei Kennzeichendiebstählen im Stadtgebiet von Wissen. In der Hockelbachstraße 63 entwendeten unbekannte Täter das hintere Kennzeichen AK-OZ 194 an einem Pkw 3er BMW und in der Rathausstraße 35 das hintere Kennzeichen AK-JS 984 an einem Pkw Seat Ibiza. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei