Veröffentlicht am 16. Februar 2022 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Sachbeschädigung an Motorroller in der Straße In der Sehl in Bad Hönningen

In der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagabend, 12. und 13. Februar 2022, beschädigten unbekannte Täter die Plastikverkleidung eines Motorrollers, der in der Hofeinfahrt eines Wohnhauses in der Straße In der Sehl abgestellt war. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei