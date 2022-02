Veröffentlicht am 15. Februar 2022 von wwa

RHEINBREITBACH – Verkehrsunfallflucht im Mühlenweg in Rheinbreitbach

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen, 11. und 12. Februar 2022, wurde an einem geparkten Pkw im Mühlenweg in Rheinbreitbach ein Außenspiegel abgefahren. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei