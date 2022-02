Veröffentlicht am 15. Februar 2022 von wwa

LANDKREIS NEUWIED – CORONA – 418 neue Corona-Infektionen im Landkreis Neuwied

Der Landkreis Neuwied hat für Dienstag, 15. Februar 2022, 418 Corona-Neuinfektionen erfasst. Die vom LUA für den Landkreis Neuwied errechnete Inzidenz sinkt auf 1021,1, die landesweite Hospitalisierung steigt auf 5,27.

Die zentrale Impfstelle in der Neuwieder Stadthalle schließt zum Ende des Monats. Das ändert jedoch nichts daran, dass es im Kreis Neuwied weiterhin für jeden Bürger, der sich impfen lassen möchte, unkomplizierte, wohnortnahe Angebote gibt. Landrat Achim Hallerbach freut sich in diesem Zusammenhang, dass mittlerweile sechs Apotheken im Kreis Neuwied Covid-Schutzimpfungen anbieten. Namentlich sind das die Wied-Apotheke in Waldbreitbach, die Stern-Apotheke in Rengsdorf, die Apotheke in Engers, die Adler-Apotheke in Asbach sowie die Rosen- und die Bahnhofs-Apotheke in der Neuwieder Innenstadt. Alle Impfmöglichkeiten im Kreis Neuwied finden sich unter: www.kreis-neuwied.de/impfangebote.