Veröffentlicht am 15. Februar 2022 von wwa

NEUWIED – Gebärdensprachkurse in Neuwied

Im Rahmen der Inklusion wird die Gebärdensprache immer wichtiger und immer häufiger benutzt. Informa gGmbH bietet in Zusammenarbeit mit Hörakustik Becker in Neuwied wieder neue Kurse an. Die Kurse finden in der Langendorfer Straße 105 in der Neuwieder Fußgängerzone statt. Für Anfänger ohne Vorkenntnisse wird ein Kurs angeboten, der am 03. März 2022 startet und 6mal donnerstags von 9.30 bis 11.30 Uhr stattfindet.

Ein weiterer Anfängerkurs findet ab dem 08. März 2022 6mal dienstags von 16.00 bis 18.00 Uhr statt. Für Fortgeschrittene wird ab dem 28. April 2022 6mal donnerstags von 9.30 bis 11.30 Uhr ein Kurs angeboten. Anmeldungen unter 0160/ 96 35 76 05 oder hhawacker@informa.org. Die Kursgebühren betragen 95 Euro pro Kurs und Person.