Veröffentlicht am 15. Februar 2022 von wwa

BUCHHOLZ – Einbruchdiebstahl in ein Baustoffzentrum im Industriepark Nord in Buchholz

Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Montagmorgen, 12. bis 14. Februar 2022, sind unbekannte Täter in ein Baustoffzentrum im Industriepark Nord in Buchholz eingebrochen. Die Täter verschafften sich mit Brachialgewalt Zutritt zum Innern der Halle. Sie durchbrachen Wände und öffneten gewaltsam einen Tresor. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf circa 20.000 Euro geschätzt. Die Beute liegt im unteren vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei wurde mit der Tatortaufnahme und der Spurensicherung beauftragt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei