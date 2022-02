Veröffentlicht am 15. Februar 2022 von wwa

OBERBIEBER – Arbeitsgemeinschaft plant Festakt zum eintausendjährigen Bestehen von Oberbieber

Schon im vergangenen Jahr 2021 ist Oberbieber 1.000 Jahre alt geworden. Aufgrund der Corona-Lage konnte dieses Jubiläum jedoch nicht gefeiert werden und man hatte sich entschieden die Feierlichkeiten um ein Jahr zu verschieben. Um den 1.001 Geburtstag nun gebührend zu feiern, hat sich eine bunt gemischte Arbeitsgruppe auf den Weg gemacht, um einen zentralen Festakt zu organisieren. Ein großer Dank der Arbeitsgemeinschaft gilt der Stadt Neuwied, die sie bei allen rechtlichen und organisatorischen Belangen tatkräftig unterstützte.

Am Wochenende vom 29. bis 31. Juli 2022 wird es rund um Oberbieber und im Ortskern viele Aktivitäten und verschiedene Veranstaltungsreihen geben. Den Auftakt soll am Freitag ein „bunter Abend“ machen: Oberbieberer werden für Oberbieberer auftreten. Jeder kann mitmachen, egal ob Gedicht, Lied oder lustige Anekdote; wer Interesse hat teilzunehmen darf sich gerne bei Emma Omerzu melden: emmaomerzu.eo@gmail.com.

Der Samstag ist der Familie und der Schlemmerei gewidmet: Kleine und große Entdecker werden in die Welt der Römer eintauchen und sich auf dem geplanten Naschmarkt stärken können. Örtliche und regionale Anbieter werden am 30. Juli 2022 auf dem Lila Platz mit verschiedenen Leckereien Besucherinnen und Besucher verwöhnen. Am Samstagabend soll Live-Musik zur zentralen Feier in die Reithalle Oberbieber locken. Geplant ist außerdem zum zweiten Mal im Dorf auf dem Aubach ein Entenrennen, das mit tollen Preisen prämiert wird und auch sonntags soll es nochmal Live-Musik geben. Von verschiedenen Angeboten mit Musik, Unterhaltung und Mitmachaktionen, einem open air Gottesdienst bis hin zum traditionellen Frühschoppen, es wird für Jede und Jeden etwas dabei sein.

Bereits im Vorfeld wird es eine Dorfrallye für Kinder geben, die Oberbieber von allen Seiten beleuchtet und ebenfalls am Festwochenende prämiert wird.

Den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft ist wichtig, dass möglichst viele Gewerbetreibende und Gastronomen vor Ort eingebunden werden können. Neben den Wanderungen, die im April und Oktober von den Vereinen durchgeführt werden, soll dieses Festwochenende ein Anlaufpunkt für alle sein. Die zu dem Zeitpunkt gültigen Corona- und Hygienevorschriften werden selbstverständlich berücksichtigt, dennoch freut sich die AG, bei hoffentlich tollem Wettern, allen Interessierten ein abwechslungsreiches Programm bieten zu können. Ein entsprechendes Veranstaltungsprogramm wird zeitnah bekannt gegeben.

Foto: (v.l.): Jürgen Teutloff, Olga Bätza, Ralf Engel, Marian Fuchs, Frank Sterz, Dirk Bierbrauer, Maren Dümmler, Lana Horstmann, Jörg Röder und Lothar Heß. Es fehlen: Emma Omerzu, Nina Gross, Ingrid Ely-Herbst, Michael Klein, Daniel Engel und Doreen Moseler.