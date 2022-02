Veröffentlicht am 14. Februar 2022 von wwa

KOBLENZ – Personenkontrolle am Schlossrondell

Am Koblenzer Schlossrondell wurde bei einem 39jährigen Mann am Freitag, 11. Februar 2022, eine Personenkontrolle durchgeführt. Die Beamten entdeckten bei der Durchsuchung der Person eine Dose mit Restbeständen an Speed, außerdem führte der Mann ein sogenanntes Einhandmesser mit sich, ohne dafür eine entsprechende Notwendigkeit nachweisen zu können. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Verstoß gegen das Waffengesetz.

Im Rahmen der gleichen Kontrollmaßnahme wurde im Bereich des Schlosses eine Person festgestellt, für die ein Aufenthaltsverbot für den Bereich des Kurfürstlichen Schlosses und des Schlossparks bestand. Die Person wurde kurzfristig in Gewahrsam genommen und aus dem Bereich entfernt. Quelle: Polizei