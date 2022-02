Veröffentlicht am 14. Februar 2022 von wwa

KOBLENZ – Jugendliche werfen Glasflaschen unterhalb der Pfaffendorfer Brücke

Mehrere Zeugen berichteten am Freitagabend, 11. Februar 2022, gegen 20:00 Uhr von herumgrölenden und Flaschen werfenden Jugendlichen unterhalb der Pfaffendorfer Brücke. Als die ersten Streifenwagen in dem Bereich ankamen, flüchteten die Jugendlichen in mehreren Kleingruppen. Sie kamen allerdings nicht weit – oberhalb der Pfaffendorfer Brücke hatte sich eine Diensthundeführerin mit ihrem vierbeinigen Streifenpartner „Aik“ positioniert. Das eingespielte Team nahm die meisten der Jugendlichen dort in „Empfang“. Nach einem entsprechend belehrenden und ermahnenden Gespräch zwischen den eingesetzten Polizeikräften und den Jugendlichen begannen sie anschließend mit einem umfangreichen Reinemachen der betroffenen Örtlichkeiten. Quelle: Polizei