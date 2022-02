Veröffentlicht am 14. Februar 2022 von wwa

KOBLENZ LAY – Versuchter Automatenaufbruch in Koblenz Lay

Am frühen Sonntagmorgen, 13. Februar 2022, versuchten zwischen 00:00 und 00:030 Uhr unbekannte Täter in Koblenz Lay zwei Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Allerdings hielten die beiden Automaten stand und es blieb beim Versuch. Es entstand aber nicht unerheblicher Sachschaden. Die Polizeiinspektion Koblenz 1 bittet um Hinweise, wer zur fraglichen Zeit im Bereich Am Kirmesplatz und in der Karolastraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat – 0261/103-2510. Quelle: Polizei