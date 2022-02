Veröffentlicht am 14. Februar 2022 von wwa

RODENBACH-UDERT – Waffeln to go brachten 1.775 Euro für die Feuerwehr Oberdreis

In Udert bei „Sabines Grüne Ecke“ gab es im Januar insgesamt zwei Wochen lang kostenfreie Waffeln. Die Bedingung war eine freiwillige Spende für den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr in Oberdreis. Am Ende kamen so 1.775,31 Euro zusammen.

Der Standort der Feuerwehr in Oberdreis hat immer mehr Aufgaben zu bewältigen und wird im laufenden Jahr mit zwei neuen Fahrzeugen weiter aufgewertet. Die Fahrzeuge sind bereits hochwertig ausgerüstet, aber es gibt noch eine Reihe von Werkzeugen, die das Arbeiten der Kameraden in unterschiedlichen Einsätzen noch schneller machen und die Effizienz weiter steigern.

Der Förderverein der Feuerwehr Oberdreis möchte dies unterstützen. So kam es zu der Idee, dass bei „Sabines Grüne Ecke“ in Udert eine ganze Woche lang im Januar von 10 bis 18 Uhr Waffeln zu backen und sie gegen eine Spende abzugeben. Die Aktion kam so gut an, dass aus der einen Woche ganze zwei Wochen wurden. 54 Liter Teig wurden zu Waffeln und der Spendentopf füllte sich.

Jetzt überreichten Sabine und Ralf Weiß von „Sabines grüner Ecke“ einen Scheck an den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Oberdreis über 1.775,31 Euro. Gut angelegtes Geld der Waffelesser.