13. Februar 2022

DÜRRHOLZ – Verkehrsunfallflucht auf der L 265 bei Dürrholz

Samstagvormittag, 12. Februar 2022, kam es gegen 09:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der L 265. Ein 27jähriger Mann befuhr die Strecke mit seinem Nissan Navara aus Richtung Puderbach kommend in Richtung Dürrholz. An der Einmündung zur K 127 in Richtung Breitscheid missachtete ein PKW-Fahrer seine Vorfahrt, so dass er ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem einbiegenden PKW zu verhindern. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild. Der Fahrer wurde leicht verletzt, der PKW beschädigt. Der einbiegende Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es handelte sich um eine dunkle Limousine, möglicherweise blau. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei