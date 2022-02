Veröffentlicht am 14. Februar 2022 von wwa

NEUWIED – Eine der vielen Autogaragen in unmittelbarer Nähe der Heilig-Kreuz-Kirche und der Tafel-Ausgabe ist zur „Tauschgarage“ geworden – Die Devise heißt: Tauschen statt wegwerfen – Ab 17. Februar können schöne Dinge und brauchbare Sachen problemlos getauscht werden

„Das alte „Tauschregal“ im Neuwieder „Sonnenland“ verändert sich und wird nun zur „Tauschgarage“. Ab 17. Februar können wieder all die nützlichen, brauchbaren oder auch nur schön anzusehenden Dinge in einer Garage trocken gelagert und zum Tausch angeboten werden“. Das teilte die für die Öffentlichkeitsarbeit der Nachhaltigkeitsgruppe von Heilig Kreuz zuständige Dana Krämer mit.

Eine Aufgabe der besonderen Art nimmt dabei das umsichtig – und ehrenamtlich tätige Ehepaar Astrid und Werner wahr, das künftig wieder beratend in einer der Garage in unmittelbarer Nähe der Heilig-Kreuz-Kirche in Sachen „tauschen“ aktiv ist. Das engagierte Ehepaar verweist darauf, dass diese Aktion nunmehr nach mehrmonatiger Pause auf dem Garagenhof in einer freien Garage einen neuen Unterschlupf gefunden hat, um diese bemerkenswerte Maßnahme durchzuführen.

Tina Monzen ist die engagierte Mentorin der Gruppe und kümmert sich um all die diversen Nachhaltigkeitsaktivitäten, die in Zeiten der Wegwerfgesellschaft einen positiven Stellenwert besitzen.

„Unser Ziel ist es nachhaltig zu handeln. Dazu gehört, die diversen Dinge so lange zu nutzen, wie es geht. So vermeiden wir Müll und schonen die Ressourcen. Jeder ist eingeladen intakte, nicht mehr gebrauchte Sachen zu bringen oder sich dort solche Gegenstände zu holen, die noch verwendet werden können“, erläutert Tina Monzen, die Initiatorin der „Tauschgarage“.

Die Garage befindet sich „ums Eck“ vom alten Tauschregal auf dem Gelände nahe bei der Hl. Kreuzkirche. Die Einfahrt mit dem Auto erfolgt über die Engerser Landstraße, zwischen den Häusern der Hausnummern 78 und 80, in die Reckstraße und vor der Kirche und der Tafel-Ausgabe links vorbei zum Garagenhof. Die Öffnungszeiten sind: Mo, Di, Do, Fr 16 – 17.30 Uhr; Mi geschlossen; Sa 14.30 – 16 Uhr und 17 – 18 Uhr, So 15 – 16 Uhr. (jüg) Fotos: Jürgen Grab