Veröffentlicht am 13. Februar 2022 von wwa

NEUWIED – Aufruf zur Mahnwache gegen Krieg in Europa

Angesichts eines drohenden Krieges in der Ukraine rufen die Neuwieder Gruppe der Menschenrechtsorganisation Amnesty International und der Internationale Christliche Friedensdienst EIRENE e. V. zu einer einstündigen Mahnwache auf. In der Nähe des Fahnenhügels auf dem Neuwieder Luisenplatz beginnt die Versammlung am Samstag, 19. Februar 2022, um 11 Uhr mit dem Verlesen einer gemeinsamen Erklärung beider wachrufender Initiativen, gefolgt von einem Gedichtbeitrag, dem sich dann die schweigende Mahnwache anschließt. Alle, die den Krieg als Mittel der Auseinandersetzung zwischen Staaten verneinen, sind zur Teilnahme aufgerufen.