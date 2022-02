Veröffentlicht am 13. Februar 2022 von wwa

REGION – Lana Horstmann und Martin Diedenhofen erfreut über hohe Impfbereitschaft bei Mitarbeitenden in den Pflegeeinrichtungen

Die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann und der Bundestagsabgeordnete Martin Diedenhofen informieren über die hohe Impfquote der Beschäftigten in den Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe. Wie Lana Horstmann mitteilt, liege der Anteil der vollständig geimpften bzw. genesenen Beschäftigten in den Pflegeeinrichtungen im Landkreis Neuwied bei 93,03 Prozent. Im Ländervergleich sei Rheinland-Pfalz damit ganz oben einzuordnen, wie die Landtagsabgeordnete ausführt: „Bundesweit liegt Rheinland-Pfalz mit seiner Impfquote von gut 92 Prozent in der Spitzengruppe aller Bundesländer. Das ist gut und wichtig zugleich für unser gemeinsames Wohl und die Gesundheit aller“.

Rheinland-Pfalz war eines der ersten Bundesländer, das den Impfstatus von Mitarbeitenden sowie Bewohnerinnen und Bewohnern in den Einrichtungen vor Ort verpflichtend abgefragt hat. Der vollständige Impfschutz der Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen liegt bei rund 95 Prozent. Der Bundestagsabgeordnete Martin Diedenhofen verweist in diesem Zusammenhang auf die Wichtigkeit des Schutzes für Pflegende und Pflegebedürftige und zeigt sich verwundert über die jüngsten Äußerungen vonseiten CDU/CSU: „Jede Impfung eines Mitarbeitenden in den Alten- und Pflegeheimen erhöht signifikant den Schutz von hochbetagten Menschen. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht kann hierzu einen entscheidenden Beitrag leisten. Vor diesem Hintergrund sind die Äußerungen der Union zur möglichen Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht sehr irritierend.“

Die beiden SPD-Abgeordneten für Land und Bund sind stolz auf das Engagement aller Fachkräfte und deren wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Abschließend lassen Horstmann und Diedenhofen gemeinschaftlich wissen: „Für das hohe Verantwortungsbewusstsein und die unschätzbare intensive Arbeit, die die Pflegenden in den Alten- und Pflegeheimen leisten, möchten wir uns als rheinland-pfälzische Abgeordnete ganz herzlich bedanken“.