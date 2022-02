Veröffentlicht am 13. Februar 2022 von wwa

NEUWIED – Land Rheinland-Pfalz unterstützt das Gebiet Innenstadt mit fast fünf Mio. Euro

Im Rahmen des Programms „Städtebauliche Erneuerungen 2021“ darf sich die Stadt Neuwied über beträchtliche finanzielle Unterstützung freuen, wie die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann mitteilt.

Aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt-Soziale Stadt“ erhalte die Südöstliche Innenstadt unter anderem für die Gebietsentwicklung Zuwendungen in Höhe von fast 2,1 Mio. Euro. Die Entwicklung der Innenstadt und des Aktiven Stadtzentrums werde sogar mit knapp 2,9 Mio. Euro durch das Landesprogramm „Lebendige Zentren-Aktive Stadt“ unterstützt, so Horstmann, die weiter ausführt: „Dass durch die große Hilfe des Landes Rheinland-Pfalz Mittel für die Entwicklung und Gestaltung der Bereiche Südöstliche Innenstadt und unserem Zentrum zur Verfügung stehen, ist eine wichtige und sehr gute Maßnahme“. Außerdem sei es wertvoll zu wissen, dass sich das Land einmal mehr an der Seite der Stadt Neuwied zeige, so die SPD-Politikerin, die abschließend wissen lässt: „Ich freue mich schon, wenn die Mittel zu sehenswerten Ergebnissen beitragen und danke dem Land für die großzügige Unterstützung“.