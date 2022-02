Veröffentlicht am 13. Februar 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – „Mit Voll-Speed in die Ausbildung“ – Anmeldestart: Azubi-Speeddating im Landkreis Altenkirchen

Unter dem Motto „Mit Voll-Speed in die Ausbildung“ wird das bekannte und beliebte Azubi-Speeddating am 12. März 2022 in Betzdorf an den Start gehen.

Das Azubi-Speeddating wird erstmals an 3 Standorten in Betzdorf von 09:00 bis 13:00 Uhr zeitgleich stattfinden. Die Schulstandorte IGS Betzdorf-Kirchen, Bertha-von-Suttner Realschule plus und das Freiherr-vom-Stein Gymnasium in Betzdorf bieten hierzu ideale Voraussetzungen. Die verschiedenen Schulstandorte lassen sich kombinieren und können nach Belieben besucht werden.

Samstag, 12. März 2022, von 9:00 bis 13:00 Uhr an 3 Standorten in Betzdorf – IGS Betzdorf-Kirchen // Bertha-von-Suttner Realschule plus // Freiherr-vom-Stein Gymnasium

Schüler der Abgangsjahrgänge und junge Erwachsene bekommen beim Azubi-Speeddating die Möglichkeit, in zehnminütigen Gesprächen Unternehmen, Ausbildungsberufe und duale Studiengänge kennenzulernen.

Die Gespräche müssen vorab online reserviert werden und finden unter Einhaltung der am 12. März 2022 geltenden Verordnung an dem jeweiligen Schulstandorte in Betzdorf statt. Das Azubi-Speeddating richtet sich an junge Erwachsene, die sich für eine Ausbildung oder ein duales Studium für 2022 oder 2023 interessieren. Eltern und Sorgeberechtigte sind ebenfalls herzlich willkommen.

Eine Übersicht der teilnehmenden Unternehmen und deren Angebote sowie weitere Aktionen, wie der digitale Bewerbermappencheck und die Anmeldung stehen bereit unter: ihk-koblenz.de/azubispeeddating22

Das Azubi-Speeddating wird von der IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit Neuwied und den Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald e. V. organisiert und durchgeführt.