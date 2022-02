Veröffentlicht am 13. Februar 2022 von wwa

REGION – DRK-Jugendpflege freut sich über weitere Anmeldungen zu Winterferienspielen – Noch Plätze frei – Basteln, Spiel und Spaß für Kinder von 6 bis 12 Jahren

Von Montag, 21. bis Freitag, 25. Februar 2022 lädt die DRK-Jugendpflege in der Verbandsgemeinde Linz täglich von 9 bis 14 Uhr zu Winterferienspielen unter dem Motto „Lust auf Basteln, Spielen und Spaß haben?“ das Evangelische Gemeindezentrum, Willscheider Weg 19, 53560 Vettelschoß, ein. Diese finden in Kooperation mit der Evangelischen Kirche Neustadt/Vettelschoß e.V. statt. Die Kosten belaufen sich auf 5 Euro für die gesamte Woche.

Kontakt und Anmeldung: DRK-Jugendpflege Verbandsgemeinde Linz; Wilma Ehlers und Sarah Görden; Michaelstraße 22, 53560 Vettelschoß; juli@lv-rlp.drk.de

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen dynamischen Entwicklung kann die Anmeldung und Bestätigung nur unter Vorbehalt erfolgen. Eine kurzfristige Absage oder der Abbruch der Ferienbetreuung ist unter Umständen möglich. Es wird darum gebeten jetzt schon eine Betreuungsalternative zu planen. In geschlossenem Raum besteht Maskenpflicht. Zudem werden die Kinder am Montag und Mittwoch durch den Testbus getestet. Die DRK-Jugendpflege in der Verbandsgemeinde Linz freut sich über viele Anmeldungen und schöne Winterferienspiele!