Veröffentlicht am 12. Februar 2022 von wwa

LINZHAUSEN – Einbruch in ehemaliges Hotel in Linzhausen – Gasaustritt durch Manipulation

Donnerstagnachmittag, 10. Februar 2022, wurde der Polizeiinspektion in Linz von der Rettungsleitstelle Gasgeruch und der Verdacht einer Manipulation an der Gasleitung an einem ehemaligen Hotel in Linzhausen gemeldet. Nachdem die Feuerwehr und Mitarbeiter der EVM das Gas abgeschaltet und das Gebäude gesichert hatten, konnte die Polizei eruieren, dass offensichtlich unbekannte Täter in das verschlossene Gebäude eingedrungen waren, durchsuchten sie die Räume nach Kupfer und Metallgegenständen. Im Zusammenhang mit der Tatausführung wurde offensichtlich von den Tätern auch eine Gasleitung angesägt. Die Kriminalpolizei in Neuwied hat die Ermittlungen aufgenommen. Während des Einsatzes musste die B 42 komplett für die Rettungs- und Einsatzfahrzeuge gesperrt werden. Quelle: Polizei