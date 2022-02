Veröffentlicht am 13. Februar 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Erfahrung sammeln: KiJub sucht Ehrenamtliche – Für Interessierte pädagogische Schulung im Angebot

Abwechslungsreiche Freizeiten voller Spaß, Spiel und Kreativität, spannende Workshops, sinnvolle Präventionskurse: Die Kinder- und Jugendförderung der Stadt Neuwied, bestens bekannt als Kinder- und Jugendbüro (KiJub), steht für vielfältige Freizeitangebote und pädagogisch wertvolle Projekte und Aktionen. Diese lassen sich jedoch nicht realisieren ohne neben- oder ehrenamtliches Engagement. Und eben solche engagierten junge Leute sucht das KiJub momentan.

Interessante Aufgaben warten: Sie werden als Betreuerinnen und Betreuer bei Ferienfreizeiten eingesetzt, führen eigenverantwortlich inhaltliche Angebote durch und bringen sich mit ihren Fähigkeiten und Interessen in das KiJub-Programm ein. „Unsere oberste Zielsetzung ist immer die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Zielgruppe. Hierbei nehmen die jungen Ehrenamtlichen eine besondere Rolle ein, mit ihrer Persönlichkeit und ihrem großen Engagement“, betont KiJub-Leiter Jürgen Gügel. „In unseren Angeboten erhalten sie dabei einen qualifizierten Einblick in die außerschulische Kinder- und Jugendförderung und sammeln wertvolle Erfahrung auch für ihren eigenen persönlichen und beruflichen Lebensweg. Zudem werden die Ehrenamtlichen über Ehrenamtspauschalen für ihren Einsatz finanziell entschädigt.“

Eine Voraussetzung für die Tätigkeit ist die Teilnahme an einer Jugendleiterschulung, an deren Ende der Erhalt der Jugendleitercard (Juleica) steht. Diese Schulung, in der die Teilnehmenden wichtige Grundlagen und praktische Fähigkeiten für ihren Einsatz in der Kinder- und Jugendarbeit erlernen, wird in Neuwied vom KiJub in Kooperation mit der AWO Neuwied angeboten. Termine sind die beiden Wochenenden 7./8. Mai und 11./12. Juni mit einem Erste-Hilfe-Kurs am 14. Mai. Aber auch hier gibt es Ausnahmen: Interessierte, die sich in einem entsprechenden Studium oder einer Ausbildung befinden, müssen die Schulung nicht absolvieren.

Wer Interesse an einem Einsatz als Ehrenamtliche und/oder an einer Teilnahme an der Juleica-Schuldung hat, wendet sich an das Kinder- und Jugendbüro Neuwied, Heddesdorfer Straße 33, 56564 Neuwied, Telefon 02631 802 170; E-Mail kijub@neuwied.de und Internet www.kijub-neuwied.de.