Veröffentlicht am 12. Februar 2022 von wwa

NIEDERSCHELDERHÜTTE – Spatenstich für das neue Feuerwehrhaus in Niederschelderhütte – Unter großer Beteiligung aus Kommunalpolitik, Verwaltung und Feuerwehren fand der Spatenstich für den Neubau des Feuerwehrhauses im Mudersbacher Ortsteil Niederschelderhütte statt.

Verbandsgemeindebürgermeister Andreas Hundhausen gedachte zunächst in einer Schweigeminute seines Vorgängers Maik Köhler. Der ehemalige Verwaltungschef und Mudersbacher Ortsbürgermeister war vor einem Jahr plötzlich verstorben. In seiner Amtszeit hatte sich Köhler besonders für die Modernisierung der Feuerwehren eingesetzt.

In der Verbandsgemeinde Kirchen sei in den vergangenen Jahren erheblich in die Feuerwehren investiert worden, erklärte Hundhausen und schickte ein Dankeschön an die Fraktionen im VG-Rat. Schließlich stelle der Neubau die größte Einzelinvestition im Haushalt dar. Brachbachs Ortsbürgermeister Steffen Kappes schloss sich in seiner Eigenschaft als stellvertretender Wehrleiter dem Dank an. Den Spatenstich im Hüttenweg bezeichnete er als „überfällig“. Das alte Feuerwehrhaus sei über 50 Jahre alt gewesen. Sein Mudersbacher Ortsbürgermeisterkollege Christian Peter, selbst Mitglied im örtlichen Löschzug, lobte Einsatzbereitschaft und das gute Miteinander der vielen ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden.

Frank Reifenrath, Fachgebietsleiter Gebäudemanagement der VG Kirchen und Volker Kraft vom Architektenbüro Oliver Schmidt stellten das Projekt vor. Mit den Planungen für das zweistöckige Bauwerk habe man vor drei Jahren begonnen. Im „Kellergeschoss“ wird neben dem Technikraum für den Löschzug auch Platz für Schulungen, Lagerfläche sowie die Kleiderkammer und Funkwerkstatt sein. Im oberen Stockwerk entstehen unter anderem Umkleidekabinen. Von den 730 Quadratmetern Grundfläche entfallen 160 Quadratmeter auf Räumlichkeiten und Stellplätze für den Bauhof. Die Baukosten belaufen sich auf 1,8 Mio. Euro. Vom Land gibt es einen Zuschuss von 260.000 Euro. Wenn alles nach Plan verläuft, will man bis Jahresende fertig sein. Fotos: Sandro Palazzolo

Foto: 01: Spatenstich für das neue Feuerwehrhaus in Niederschelderhütte. Zur Schaufel griffen (v.l.): Frank Reifenrath (Bauamt VG), Wehrführer Jörg Nebeling, Bürgermeister Andreas Hundhausen und Ortsbürgermeister Christian Peter.